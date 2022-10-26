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ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 08:40
ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW Фото: ЗСУ продовжують атаки у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують атаки на півдні, щоб витіснити ворога з Херсонської області. Водночас окупанти заявили про намір захопити Авдіївку та посилюють штурми на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, оскільки бої продовжують в напрямку Сватового та Кремінної Луганської області. Українська армія атакує позиції ворога за 10-30 км до вказаних міст.

Проте окупанти укріплюють оборону. Ймовірно, російські війська замінували весь берег річки Красна біля Сватового, передбачаючи можливе просування України.

ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Донбас

У Донецькій області йдуть важкі бої в районі Бахмута, Соледара, Білогорівки, Верхнєкам'янського, Спірного. Також українські захисники відбили атаки ворога південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та інших населених пунктів.

Російські військкори заявляють, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, а "вирішальна битва" ще попереду. Проте аналітики ISW вважають це малоймовірним, оскільки ситуація показує, що російські сили не здатні швидко просуватися.

ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Херсонська область

За даними ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Зокрема, захисники знищують склади ворога та б'ють по місцях зосередження.

Так, українські війська нещодавно вдарили по базі окупантів у селі Каїри Херсонської області (за 27 км на північний схід від Нової Каховки). За попередніми даними, 30 військових РФ загинули, ще 100 залишилися під завалами. Останні відеозаписи бойових дій, схоже, вказують на те, що удар завдали по чеченських військах.

ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ знищили у Луганській області склад боєприпасів з "кадирівцями".

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