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Росія та Іран вербують колишніх афганських командос на війну проти України, - Foreign Policy

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Середа 26 жовтня 2022 11:30
Росія та Іран вербують колишніх афганських командос на війну проти України, - Foreign Policy Ілюстративне фото: Росія та Іран вербують колишніх афганських командос на війну проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вербує членів елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану, яких покинули США та західні союзники, коли країна була захоплена Талібаном у 2021 році, для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Джерела видання серед афганських військових та джерел безпеки зазначають, що навчена США легка піхота може змінити ситуацію на полі бою в Україні.

За оцінками Foreign Policy, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося близько 20-30 тисяч добровольців-командос. Після приходу до влади табілів евакуйовали лише кілька сотень старших офіцерів. Так, багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Повідомляється, що США витратили майже 90 млрд доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Незважаючи на те, що сили в цілому були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні, коммандос завжди користувалися високою повагою, оскільки їх навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.

Багато спецназівців ще чекають на переселення в США чи Британію, що потенційно робить їх легкою мішенню для російських вербувальників. Ймовірно, за їхнім вербуванням стоїть ПВК "Вагнер".

"Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян; росіяни - вороги. Але що ще їм робити?" - сказав колишній офіцер афганських спецпризначенців.

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що їх намагалися вербувати через WhatsApp і Signal. При цьому до 10 тисяч колишніх спецназівців можуть піддатися пропозиціям Росії.

Повідомляється, що до вербування причетний й Іран. Колишній капітан командоса сказав, що він особисто допоміг кільком колишнім колегам зв'язатися з вербувальним бюро у Тегерані. Він зазначив, що рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.

Нагадаємо, Російська ПВК "Вагнер" почав терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України через втрати на фронті.

Окрім того, "вагнерівці" масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит.

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