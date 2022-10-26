Росіяни забороняють цивільним вільно пересуватися по окупованих територіях, - Генштаб

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, погодні умови уповільнили наступ ЗСУ у Херсонській області.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, наразі на Херсонському напрямку наші воїни перебувають в активній обороні.

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