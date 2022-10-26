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США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні, - Блінкен

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Вашингтон, Середа 26 жовтня 2022 21:22
США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря США Ентоні Блінкена для Bloomberg .

"Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, зокрема президенту Путіну", - заявив він.

Він також зазначив, що істерія з нібито "українською брудною бомбою" стала черговим російським фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

Крім того, Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США. Він додав, що для Вашингтона важливо залишатись на її боці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці. Ці навчання подаються як відпрацювання удару у відповідь на дії умовного противника.

Зазначимо, сьогодні Путін особисто заговорив про "брудну бомбу", зробивши кілька абсурдних заяв про Україну.

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