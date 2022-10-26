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Столтенберг розповів, від чого буде залежати успіх України на перемовинах з РФ

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Середа 26 жовтня 2022 17:14
Столтенберг розповів, від чого буде залежати успіх України на перемовинах з РФ Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Успіх України на можливих переговорах із Росією залежатиме від сили Києва на полі бою. Тому НАТО допомагає українцям.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.

"Більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Водночас ми знаємо, що те, що Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від сили та перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.

За його словами, саме з цієї причини НАТО надає Україні військову допомогу. Столтенберг підкреслив, союзники по НАТО максимізують ймовірність прийнятного для України результату.

"Чим сильніша Україна на полі бою, тим більша ймовірність політичного рішення, при якому Україна зможе перемогти як суверенна незалежна країна в Європі", - додав генсек.

Також Столтенберг заявив, що НАТО готове продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки не можуть дозволити президенту РФ Володимиру Путіну перемогти. За його словами, це буде трагедія для українців, а також зробить Північноатлантичний альянс більш уразливим.

Нагадаємо, що генсек НАТО засудив Іран за допомогу РФ.

Також в Україні різко відповіли на нову пропозицію Росії щодо переговорів.

Раніше стало відомо, що Україна готова вести перемовини з Російською Федерацією, але лише за правління нового президента.

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