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На Харківщині піротехніки підірвалися на міні, є загиблий

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Харківська область, Середа 26 жовтня 2022 16:55
На Харківщині піротехніки підірвалися на міні, є загиблий Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок інциденту один з них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 особа загинула, 5 - отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

За його словами, стан трьох поранених оцінюється як важкий, у двох постраждалих - поранення середньої тяжкості.

"Закликаю всіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччям доріг. У жодному разі не торкайтеся підозрілих чи незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише дорогами з твердим покриттям, де вже провели розмінування", - звернувся Синєгубов до цивільних.

Нагадаємо, минулого тижня у звільненому Святогірську (Донецька область) під час розмінування загинув рятувальник.

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