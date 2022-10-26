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Про осінь нагадуватиме лише невеликий дощ. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 14:42
Про осінь нагадуватиме лише невеликий дощ. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: якою буде погода в Україні у четвер, 27 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 27 жовтня, в Україні буде тепло, але місцями з дощами та вітром. В Києві також очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"У четвер в Україні - осінь, якщо хто забув і скаржиться то на дощ, то на хмари, то на +12 градусів. Так, ці чудові +12 і навіть +14, і навіть на півдні +17 градусів будуть ще й завтра, 27-го жовтня", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощі завтра також ймовірні.

"Щоправда, місцями, переважно невеликі, часом як мряка чи просто з темно-перламутровою низькою хмарністю. А в західних областях дощів взагалі завтра не буде, а буде мінлива хмарність із сонячними проясненнями", - розповіла Діденко.

Вона також радить не забувати про більш теплі речі, оскільки завтра очікується і відчутний вітер.

"Трохи розганятиме тепло, змушуватиме закутувати шию, поривчастий північно-західний вітер", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві у четвер температура повітря становитиме +12 градусів, по відчуттях буде трохи холодніше.

"Одягайтеся тепліше. Очікується вологий, з незначним дощем, день. Надалі погода в Україні за спокійним сценарієм - вогко, тумани, все більше жовто-рудої палітри на землі й тротуарах, не холодно", - констатує Діденко.

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