Про осінь нагадуватиме лише невеликий дощ. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

У четвер, 27 жовтня, в Україні буде тепло, але місцями з дощами та вітром. В Києві також очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"У четвер в Україні - осінь, якщо хто забув і скаржиться то на дощ, то на хмари, то на +12 градусів. Так, ці чудові +12 і навіть +14, і навіть на півдні +17 градусів будуть ще й завтра, 27-го жовтня", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощі завтра також ймовірні.

"Щоправда, місцями, переважно невеликі, часом як мряка чи просто з темно-перламутровою низькою хмарністю. А в західних областях дощів взагалі завтра не буде, а буде мінлива хмарність із сонячними проясненнями", - розповіла Діденко.

Вона також радить не забувати про більш теплі речі, оскільки завтра очікується і відчутний вітер.

"Трохи розганятиме тепло, змушуватиме закутувати шию, поривчастий північно-західний вітер", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві у четвер температура повітря становитиме +12 градусів, по відчуттях буде трохи холодніше.

"Одягайтеся тепліше. Очікується вологий, з незначним дощем, день. Надалі погода в Україні за спокійним сценарієм - вогко, тумани, все більше жовто-рудої палітри на землі й тротуарах, не холодно", - констатує Діденко.