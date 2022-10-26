Україна повернула з полону ще 10 військових

У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів", - сказав він..

Також, за його словами, було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військополоненими, звільнені воїни служать, зокрема, в 60-й, 57-й, 28-й бригадах та в різних військових частинах. Найстаршому визволеному бійцю 55 років, а наймолодшому - 21 рік.

"Крім того, російська сторона передає тіло загиблого громадянина США Джошуа Алана Джонса (Joshua Alan Jones) – добровольця, який воював у складі "Іноземного легіону" та загинув 23 серпня у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.