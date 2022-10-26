ЗСУ збили черговий російський "Алігатор"
Збройні Сили України збили у Херсонській області черговий вертоліт. Ним виявився ударний Ка-52.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування “Південь”.
У Бериславському районі Херсонської області підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52, відомий під назвою "Алігатор". Сталося це сьогодні, 26 жовтня, близько 17-ї години.
Відомо, що вартість такого вертольота становить близько 16 млн доларів.
На початку тижня повідомлялось, що у тому самому Бериславському районі Херсонської області українські військові збили за один день три російських ударних вертольоти Ка-52.
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