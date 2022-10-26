ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили черговий російський "Алігатор"

Новость на русском →
Херсон, Середа 26 жовтня 2022 18:25
ЗСУ збили черговий російський "Алігатор" Фото: черговий "Алігатор" збито ЗСУ (wikipedia-org)
Автор: Тетяна Зарембо

Збройні Сили України збили у Херсонській області черговий вертоліт. Ним виявився ударний Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування “Південь”.

У Бериславському районі Херсонської області підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52, відомий під назвою "Алігатор". Сталося це сьогодні, 26 жовтня, близько 17-ї години.

Відомо, що вартість такого вертольота становить близько 16 млн доларів.

На початку тижня повідомлялось, що у тому самому Бериславському районі Херсонської області українські військові збили за один день три російських ударних вертольоти Ка-52.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ