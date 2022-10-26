ЗСУ збили черговий російський "Алігатор"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування “Південь” .

У Бериславському районі Херсонської області підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52, відомий під назвою "Алігатор". Сталося це сьогодні, 26 жовтня, близько 17-ї години.

На початку тижня повідомлялось, що у тому самому Бериславському районі Херсонської області українські військові збили за один день три російських ударних вертольоти Ка-52.

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