Демарш проти "іноагентів": що відбувається на протестах у Тбілісі

Ввечері у вівторок, 30 квітня, у грузинській столиці Тбілісі спалахнули нові масові акції протесту проти закону про "іноземних агентів". Тисячі людей заблокували будівлю парламенту, не випускали депутатів, а згодом почалили зводити барикади. Між протестувальниками і силовиками трапилися сутички, є поранені й затримані.

Що відомо про нинішні протести в Тбілісі через скандальний закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Для створення матеріалу використовувалися дані з порталу Міністерства внутрішніх справ Грузії, інтернет-видання "Новости Грузия", Publika, а також місцевих пабліків.

Люди почали збиратися у центрі столиці близько 18:00, перекривши проспект Шота Руставелі.

Учасники акції заблокували усі виходи з парламенту Грузії та зустріли коридором ганьби депутатів, які підтримують законопроект про "іноагентів". Всередині будівлі уже чергували війська спецпризначення.

Близько 19:30 поліція із застосуванням сили звільнила територію біля в'їзду до парламенту на вулиці Шио Читадзе, де політики й активісти проводили сидячу акцію.

Тоді ж силовики привели у готовність водомети. Депутати правлячої партії з'явилися у дворі парламенту й очікували на звільнення виходів на тлі криків "Раби!". Частина протестувальників попрямувала до канцелярії уряду.

Згодом на вулиці Чітадзе почалися жорсткі сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Близько 20:00 спецпризначенці стягнули спецтехніку в урядовий квартал. Біля заднього входу до парламенту розпилили перцевий спрей, а по вулиці Давида Чичинадзе пустили газ. Виникли жорсткі сутички.

У МВС повідомили, що застосували пропорційну силу проти протестувальників, оскільки вони порушували правила мирного проведення зібрань.

Лікарі швидкої допомоги, що чергували в урядовому кварталі, повідомили, що надали термінову медичну допомогу 20 постраждалим учасникам акцій. Здебільшого, люди зверталися зі скаргою на різь в очах і задуху.

О 21:30 на проспекті Руставелі проти мітингувальників пустили сльозогінний газ. Учасники мітингу почали зводити барикади.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своїй заяві закликала терміново припинити розгін акції протесту в Тбілісі.

"Добре видно, що акція проходила мирно, жодної небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було. Соромно, що ви опираєтеся молоді, коли претендуєте на національну приналежність, соромно, що ви апелюєте до релігії, але пропагуєте насильство під час "Страсного тижня"", - йдеться у заяві глави держави.

Згодом Зурабішвілі виступила з новою заявою.

"Проти мирних протестувальників у Тбілісі застосовується абсолютно невиправдана, неспровокована і непропорційна сила. Повна відповідальність лежить на уряді. Право грузинського народу на мирний протест обмежено", - зазначила вона.

Після опівночі спецназ спробував безрезультатно учетверте розігнати мітинг водометами.

Після 2:00 ЗМІ повідомили, що спецназ почав залишати проспект Руставелі.

Організатори вирішили продовжити акцію в середу, 1 травня.

Затримані й постраждалі

Під час протестів, силовики затримали та відвезли у невідомому напрямку лідера нині опозиційної партії "Єдиний Національний рух" Левана Хабеішвілі. Політик перестав виходити на зв'язок, його телефон був недоступний кілька годин.

Згодом видання Publika оприлюднило фото лідера політсили з серйозними побоями на обличчі.

Зазначимо, що "Єдиний Національний рух" - грузинська політична партія, яка була правлячою у 2004-2012 роках, у період президентства її засновника Михеїла Саакашвілі.

Містерство охорони здоров'я Грузії повідомило про трьох поліцейських, що постраждали на акції біля парламенту, їх ушпиталено. Про кількість постраждалих учасників акції, відомство не повідомляло.