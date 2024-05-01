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Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради

Середа 01 травня 2024 13:03
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Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЗМІ знову матимуть доступ до кулуарів Верховної ради під час пленарних засідань. Журналісти зможуть працювати у парламенті у такому ж режимі, як і під час пандемії.

Про це заявив керівник апарату Верховної ради В’ячеслав Штучний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації", - заявив він.

Штучний додав, що після Великодніх свят у Раді зберуть журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті.

Передісторія

Десятки громадських організацій та представників ЗМІ звернулися до Верховної Ради з закликом забезпечити доступ журналістів до засідань та кулуарів парламенту.

У спільній заяві йдеться про те, що обмеження, які були введені у 2022 році з міркувань національної безпеки, втратили свою актуальність.

Наразі закритий режим роботи парламенту викликає багато питань та занепокоєнь.

Автори заяви вимагають від Верховної ради забезпечити можливість присутності журналістів на засіданнях парламенту та спілкування з депутатами в кулуарах.

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