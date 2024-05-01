ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі: у Повітряних силах відреагували

Середа 01 травня 2024 11:37
UA EN RU
Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі: у Повітряних силах відреагували Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі. У Повітряних силах заявили, що поки чекають на інформацію про цей інцидент.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо", - заявив він.

Спалахи в небі

Вночі 1 травня жителі кількох областей України стали свідками дивного явища: в небі з'явився яскравий спалах. Відео, зняті очевидцями, швидко поширилися в мережі. На них видно, як невідомий об'єкт летить у небі, а потім різко спалахує синім світлом.

Природа цього явища наразі невідома. Деякі користувачі мережі припускають, що це був метеорит.

Тим часом, це не перший раз, коли в Україні спостерігають подібні явища.

Так, у 2023 році над Київською областю пролетів палаючий об'єкт, який згодом впав у лісі. Тоді на території Київщини зійшов на землю метеор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України
NEWS
Усі на медогляд. Вже цього тижня змінюються правила для "обмежено придатних"
Усі на медогляд. Вже цього тижня змінюються правила для "обмежено придатних"
DAILY
Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше