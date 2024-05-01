Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі: у Повітряних силах відреагували

Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі. У Повітряних силах заявили, що поки чекають на інформацію про цей інцидент.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо", - заявив він.

Спалахи в небі

Вночі 1 травня жителі кількох областей України стали свідками дивного явища: в небі з'явився яскравий спалах. Відео, зняті очевидцями, швидко поширилися в мережі. На них видно, як невідомий об'єкт летить у небі, а потім різко спалахує синім світлом.

Природа цього явища наразі невідома. Деякі користувачі мережі припускають, що це був метеорит.

Тим часом, це не перший раз, коли в Україні спостерігають подібні явища.

Так, у 2023 році над Київською областю пролетів палаючий об'єкт, який згодом впав у лісі. Тоді на території Київщини зійшов на землю метеор.

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