Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевічс і Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою у 20-ту річницю вступу країн Балтії до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Естонії.

Глави держав країн Балтії наголосили на важливості ЄС для безпеки їхніх країн. За їхніми словами, країни Балтії стали сильним внеском у європейську і трансатлантичну безпеку, зокрема з огляду на їхню географічну близькість до Росії - найбезпосереднішої загрози європейській і глобальній безпеці.

Вони зазначили, що 20-річчя членства Естонії, Латвії та Литви в ЄС припадає на період, коли агресивна війна Росії проти України є нагадуванням про те, що мир у Європі не повинен сприйматися як належне.

Президенти підтвердили, що "Україна сьогодні захищає наші демократичні цінності", і обіцяють і надалі підтримувати Україну та захищати світовий порядок, заснований на правилах.

"У 1990-1991 роках демократичний вибір був підданий випробуванню в країнах Балтії. Сьогодні українці, молдавани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій остаточний вибір. Ми твердо стоїмо на боці тих країн, які поділяють європейські цінності та прагнення бути разом", - заявили вони.

Президенти Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою в червні цього року.

"Країни Балтії - прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює вражаючу модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися", - йдеться у спільній заяві глав держав.