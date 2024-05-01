В Харкові прогримів вибух, містян попереджають про загрозу нових "прильотів"
Фото: у Харкові повідомили про вибух 1 травня (Getty Images)
У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"У місті було чути вибух", - розповів він.
За словами Терехова, є загроза повторних прильотів.
"Будьте обережні", - попередив мер Харькова.
Наслідки обстрілу Харкова
Як згодом уточнив Терехов, за попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста.
"Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - додав він.
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