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В Харкові прогримів вибух, містян попереджають про загрозу нових "прильотів"

Харків, Середа 01 травня 2024 10:45
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В Харкові прогримів вибух, містян попереджають про загрозу нових "прильотів" Фото: у Харкові повідомили про вибух 1 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті було чути вибух", - розповів він.

За словами Терехова, є загроза повторних прильотів.

"Будьте обережні", - попередив мер Харькова.

Наслідки обстрілу Харкова

Як згодом уточнив Терехов, за попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста.

"Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - додав він.

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