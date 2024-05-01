В Харкові прогримів вибух, містян попереджають про загрозу нових "прильотів"

Фото: у Харкові повідомили про вибух 1 травня (Getty Images)

У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті було чути вибух", - розповів він. За словами Терехова, є загроза повторних прильотів. "Будьте обережні", - попередив мер Харькова. Наслідки обстрілу Харкова Як згодом уточнив Терехов, за попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. "Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - додав він. Новина доповнюється...