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СБУ прийшла з обшуками до відомого запорізького митрополита УПЦ МП, - джерела

Запоріжжя, Середа 01 травня 2024 09:50
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СБУ прийшла з обшуками до відомого запорізького митрополита УПЦ МП, - джерела Фото: митрополит УПЦ МП Лука (facebook.com/ZaporozhEparchia)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до ще одного митрополита УПЦ Московського патріархату. Йдеться про запорізького митрополита Луку (Андрія Коваленка).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як зазначають джерела, СБУ прийшла до митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки 1 травня. Слідчі дії проходять у Запоріжжі.

СБУ поінформує про результати обшуків пізніше.

Як зазначають у мережі, митрополита Луку можуть підозрювати у запереченні російської війни проти України, а також поширенні пропаганди РФ. Зокрема, у 2021 році він поширив фейк про "біологічну зброю", яку нібито американці випробовують в Україні.

Також він виправдовував російські удари по Україні та стверджував, що масштаби утисків церкви за часів Сталіна-Хрущова були мізерно малі у порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні.

У 2022 році проти митрополита Луки (Андрія Коваленка) в Україні ввели санкції терміном на п'ять років.

Перевірки УПЦ МП

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України почала перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Десятки служителів отримали підозри у запереченні війни та поширенні російської пропаганди, а також у держаній зраді.

Найвідомішою справою стало слідство проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі серед вірян і не тільки.

Вчора, 30 квітня, суд зняв з митрополита Павла електронний браслет, але йому досі не можна відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків.

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Служба безпеки України Запоріжжя УПЦ МП
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