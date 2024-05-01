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Стали відомі перші деталі про наслідки атаки на НПЗ у Рязані

Росія, Середа 01 травня 2024 11:55
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Стали відомі перші деталі про наслідки атаки на НПЗ у Рязані Фото: Рязанський НПЗ у Росії (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки на нафтопереробний завод у Рязані (Росія) у середу, 1 травня, горіла установка первинної переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Сьогодні вночі, 1 травня, безпілотники атакували НПЗ у Рязані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється в Telegram-каналі, один безпілотник упав на території заводу, внаслідок чого спалахнула ЕЛОУ-АВТ - встановлення первинної переробки нафти.

Нібито, після атаки постраждалих немає.

Атака на Рязанський НПЗ

В ніч на 1 травня безпілотник атакував Рязанську область, через влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).

Пізніше внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

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