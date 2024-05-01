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Антициклон впевнено розташувався в Україні: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Середа 01 травня 2024 13:24
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Антициклон впевнено розташувався в Україні: синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде сонячною та теплою у четвер, 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21 +26 градусів. При цьому вночі очікується +8 +13 градусів.

"І така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році - і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками. Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й - сухо", - зазначила синоптик.

Однак завтра у Сумській та Харківській областях є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Погода в столичному регіоні

У Києві в четвер також буде тепло і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +22 +24 градуси.

Погода в травні

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, Україну вже в першій чи другій декаді травня очікує прихід метеорологічного літа. Воно настане трохи раніше, ніж зазвичай, адже в середньому літо в Україну приходить у другій половині травня.

Очікується, що травень буде теплішим за середні багаторічні показники. Середня температура повітря в більшості регіонів буде на 1-2 градуси вище норми.

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