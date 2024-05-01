Підготуйте документи. У центрі Києва працює СБУ, оглядають будинки та машини
СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва у середу, 1 травня. При собі варто мати паспорт, можуть оглядати і транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, СБУ проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.
"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - додають у відомстві.
Мета заходів
Як зазначають в СБУ, основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.
Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
Під час безпекових заходів силовики:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.
Ситуація у Києві
Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося про загрозу проникнення ворожих ДРГ до Києва та про загрози Росії посилити ракетні атаки. У зв'язку з цим на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста було прийнято низку рішень.
А наприкінці квітня у Києві терміново евакуювали дві лікарні на вулиці Богатирській, у тому числі дитячу. Причиною тому стала інформація про можливий удар РФ по цих медустановах.
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