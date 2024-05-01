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У Полтавській області зросли черги до ТЦК, але є нюанс

Полтавська область , Середа 01 травня 2024 12:05
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У Полтавській області зросли черги до ТЦК, але є нюанс Фото: черги до полтавського обласного ТЦК (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

Упродовж останніх днів біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як пояснив Істомін, це не є добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах - це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.

"Черги справді трішки збільшилися, але (вони складаються - ред.) не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання", - зазначає речник ТЦК та СП Полтавської області.

Водночас він нагадав, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби.

"Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є", – пояснив Істомін.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, народні депутати Верховної ради України ухвалили у другому читанні закон про державну мобілізацію, після чого документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, документ передбачає, що всі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. Крім того, у законі прописано нові обмеження для ухилянтів.

Більш детально про даний закон читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Закон про мобілізацію ТЦК Полтавська область
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