У Полтавській області зросли черги до ТЦК, але є нюанс

Упродовж останніх днів біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Як пояснив Істомін, це не є добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах - це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.

"Черги справді трішки збільшилися, але (вони складаються - ред.) не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання", - зазначає речник ТЦК та СП Полтавської області.

Водночас він нагадав, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби.

"Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є", – пояснив Істомін.