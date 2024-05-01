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У США пропалестинські студенти захопили будівлю університету: були сутички з поліцією

Нью-Йорк, Середа 01 травня 2024 09:13
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У США пропалестинські студенти захопили будівлю університету: були сутички з поліцією Фото: пропалестинські студенти захопили будівлю Колумбійського університету (twitter.com/FrancescaABlock)
Автор: Наталія Юрченко

Пропалестинські студенти влаштували акцію протесту, виступаючи проти війни в Газі. Десятки демонстрантів були затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Протест проходив на території Колумбійського університету у Нью-Йорку. Демонстранти влаштували наметове містечко напередодні, але у вівторок, 30 квітня, ситуація загострилася. Це сталося через кілька годин після того, як Колумбійський університет почав відраховувати студентів, які залишилися у таборі.

Студенти-протестувальники захопили один з навчальних корпусів - Гамільтон-Хол. Мітингувальники розбили вікна будівлі, заблокували входи і виходи, скандували пропалестинські гасла.

На акцію протесту прибула поліція, через декілька годин поліцейські "зачистили" Гамільтон-хол від демонстрантів. Правоохоронці увійшли до будівлі через другий поверх, використавши машину, обладнану сходами.

На території університету відбулося декілька сутичок з правоохоронцями, коли ті проводили арешти. Загалом поліція повідомила, що було затримано десятки учасників акції.

На протести відреагували місцева влада та президент Колумбійського університету Міноуш Шафік. Він попросив поліцію залишитися в університеті до 17 травня для "підтримання порядку".

Студентські протести у США

Студентський протест у Нью-Йорку був не першим. У США напередодні проведення випускних церемонії у низці навчальних закладів пройшли мітинги, учасники яких виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

Зокрема, подібні мітинги з облаштуванням наметових містечок відбулися у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Північно-Східному університеті у Бостоні, Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі (штат Міссурі).

Варто зазначити, що протести мають дещо антисемітський характер, тому часто на них лунають прохамасівські гасла.

Нагадаємо, що Ізраїль проводить військову операцію на території Сектора Газа. Нещодавно США та Велика Британія закликали ХАМАС прийняти ультиматум Ізраїлю щодо припинення вогню і відпустити ізраїльських заручників.

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