ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Одеси касетним снарядом: в лікарні помер один із постраждалих

Середа 01 травня 2024 13:59
UA EN RU
Обстріл Одеси касетним снарядом: в лікарні помер один із постраждалих Фото: в лікарні помер один із постраждалих внаслідок обстрілу Одеси 29 квітня (t.me/truonline)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси касетним снарядом, 29 квітня, зросла до 6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. Мої щирі співчуття рідним", - написав Труханов.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Під час обстрілу міста сталась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії". Зокрема, як розповів голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчу, терористи для ударів застосували ракети зі шрапнеллю.

Станом на 30 квітня, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, 23 постраждалих проходили лікування у медичних закладах.

Пізніше генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив інформацію щодо застосування терористами касетних боєзарядів. За його словами, металеві фрагменти й уламки ракет виявили в радіусі 1,5 кілометра.

Детальніше про удар по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела
DAILY
Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Генетик Олександр Коляда: В майбутньому ми невідворотно будемо жити довше