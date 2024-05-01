Обстріл Одеси касетним снарядом: в лікарні помер один із постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. Мої щирі співчуття рідним", - написав Труханов.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Під час обстрілу міста сталась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії". Зокрема, як розповів голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчу, терористи для ударів застосували ракети зі шрапнеллю.

Станом на 30 квітня, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, 23 постраждалих проходили лікування у медичних закладах.

Пізніше генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив інформацію щодо застосування терористами касетних боєзарядів. За його словами, металеві фрагменти й уламки ракет виявили в радіусі 1,5 кілометра.

Детальніше про удар по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.