Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росія завдала масованого удару по Києву, найвищий військовий керівник НАТО вперше в Україні з початку повномасштабної війни, а в Брюсселі стартував дводенний саміт ЄС.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атака на Київ

Війська РФ вранці 21 березня атакували Київ, випустивши крилаті ракети з літаків Ту-95МС та застосувавши балістику. 31 ворожу ціль вдалося збити над столицею та в її районі. Втім, через падіння уламків є пошкодження у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Відомо про 13 постраждалих. Загиблих немає.

За даними джерела РБК-Україна у Силах оборони, сьогоднішня атака на Київ була націлена на об'єкти ГУР.

Детальніше про ракетну атаку на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Просування окупантів на Донбасі сповільнилося

У розвідці Британії відмічають, що останніми тижнями просування російських військ в Україні сповільнилося, ймовірно, частково через значні втрати РФ під час наступальної кампанії на Авдіївку.

Як йдеться у зведенні, росіяни продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Зокрема, намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Удар по Миколаєву

Окупанти обстріляли Миколаїв, використавши балістику. Внаслідок атаки одна жінка загинула. Ще шестеро людей постраждало.

Рейд РДК

У відповідь на атаку окупантів по Києву російські добровольці завдали удару по Бєлгороду, заявив доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час прес-конференції.

Крім того, повстанці поділилися, що за період рейду втрати путінських військ склали понад півтори тисячі військових, а в РДК розповіли, звідки в них зброя для проведення операцій на території РФ.

Україна

Політика

РБК-Україна поспілкувалося з головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк. В інтерв'ю вона розповіла виданню про рейтинги партії та кадрову кризу, підготовку нового виборчого законодавства, мобілізацію та "економічне" бронювання, а також про те, кому вигідно розкачувати настрої щодо нібито нелегітимності влади. Про це й не лише - читайте на нашому сайті за посиланням.

Роб Бауер у Києві

До Києва вперше від початку повномасштабної війни приїхала військова делегація НАТО. Глава Військового комітету альянсу Роб Бауер акцентував, що Північноатлантичний альянс і Україна "ближчі, ніж будь-коли" і разом працюють над євроатлантичною інтеграцією країни, яка стала об'єктом агресії РФ.

"Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО", - заявив Бауер.

Також відомо, що топ-посадовець НАТО вже зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з яким обговорив головні потреби українського війська.

Зеленський виступив перед самітом ЄС

Президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок звернувся до лідерів ЄС перед початком саміту в Брюсселі. Він торкнувся питань посилення ППО, забезпечення боєприпасами, торгівлі з РФ, переговорів про вступ, а також використання заморожених російських активів.

Масштабне ДТП у Львові

У Львові через туман зіткнулися близько 27 автівок. Масштабна аварія сталася сьогодні зранку на Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій. Інформація про постраждалих не надходила.

Курс

Долар подешевшав після чотирьох днів зростання та оновлення історичних максимумів. Офіційний курс на 22 березня встановлено на такому рівні: 38,9234 грн за 1 долар (-0,2165 грн).

Погода

Завтра та на вихідних в Україні очікується істотне потепління. У більшості регіонів країни спостерігатиметься сонячна, проте, вітряна погода, місцями прогріє до +17.

Світ

США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що до питання виділення допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом, оскільки роботу над бюджетом для уряду США на 2024 рік майже завершено.

Водночас в Демократичній партії заявляють про готовність підтримати ініціативу Джонсона щодо виділення допомоги Україні в кредит, якщо це виведе ситуацію з глухого кута.

Крім того, за даними Bloomberg, США підтримують ідею про випуск облігацій на 50 мільярдів доларів для України коштом заморожених російських активів.

Саміт ЄС

У Брюсселі розпочалося чергове дводенне засідання Європейської Ради, де глави держав і урядів зосередяться на: війні Росії проти України та подальшій підтримці Києва з боку ЄС, ситуації в Секторі Газа, європейській безпеці та обороні та занепокоєннях аграрного сектора.

Естонія

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 20 млн євро, який включає: артилерійські снаряди, протитанкові гранатомети, вибухові прилади, снайперське обладнання, протигази й патрони.

Крім того, прем'єр Естонії Кая Каллас запропонувала країнам ЄС, які входять до коаліції "Рамштайн", виділяти на допомогу Україні четверть відсотка свого ВВП.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, для закупівлі зброї для України. Він каже, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів ЄС дійти згоди щодо цього питання.

Австралія

Австралія приєдналася до коаліції дронів для України й надаватиме ЗСУ безпілотники. Наразі співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Крім того, доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Бельгія

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтримав пропозицію Європейського союзу використовувати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї Україні.

Як відомо, російські активи наразі заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською Euroclear.

Китай

Глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно спрогнозував, коли Китай буде готовим для вторгнення на Тайвань.

Чехія

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповіла про передачу Україні останньої партії гелікоптерів Мі-24 з чеських запасів. Рішення про передачу ухвалювалося таємно.

Угорщина

Угорський прем'єр Віктор Орбан написав компліментарного листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому привітав його з "перемогою на виборах".