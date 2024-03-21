Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Россия нанесла массированный удар по Киеву, высший военный руководитель НАТО впервые в Украине с начала полномасштабной войны, а в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атака на Киев

Войска РФ утром 21 марта атаковали Киев, выпустив крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС и применив баллистику. 31 вражескую цель удалось сбить над столицей и ее районе. Впрочем, из-за падения обломков есть повреждения в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах. Известно о 13 пострадавших. Погибших нет.

По данным источника РБК-Украина в Силах обороны, сегодняшняя атака на Киев была нацелена на объекты ГУР.

Детальнее о ракетной атаке на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Продвижение оккупантов на Донбассе замедлилось

В разведке Британии отмечают, что в последние недели продвижение российских войск в Украине замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь РФ во время наступательной кампании на Авдеевку.

Как говорится в сводке, россияне продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. В частности, пытались расширить зоны противостояния к северо-западу от Донецка. Бои следуют за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Удар по Николаеву

Оккупанты обстреляли Николаев, использовав баллистику. В результате атаки одна женщина погибла. Еще шестеро человек пострадали.

Рейд РДК

В ответ на атаку оккупантов по Киеву российские добровольцы нанесли удар по Белгороду, заявил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции.

Кроме того, повстанцы поделились, что за период рейда потери путинских войск составили более полутора тысяч военных, а в РДК рассказали, откуда у них оружие для проведения операций на территории РФ.

Украина

Политика

РБК-Украина пообщалась с главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк. В интервью она рассказала изданию о рейтингах партии и кадровом кризисе, подготовке нового избирательного законодательства, мобилизации и "экономическом" бронировании, а также о том, кому выгодно раскачивать настроения о якобы нелегитимности власти. Об этом и не только - читайте на нашем сайте по ссылке.

Роб Бауэр в Киеве

В Киев впервые с начала полномасштабной войны приехала военная делегация НАТО. Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр акцентировал, что Североатлантический альянс и Украина "ближе, чем когда-либо" и вместе работают над евроатлантической интеграцией страны, ставшей объектом агрессии РФ.

"Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", - заявил Бауэр.

Также известно, что топ-чиновник НАТО уже встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с которым обсудил главные потребности украинского войска.

Зеленский выступил перед саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к лидерам ЕС перед началом саммита в Брюсселе. Он затронул вопросы усиления ПВО, обеспечения боеприпасов, торговли с РФ, переговоров о вступлении, а также использования замороженных российских активов.

Масштабное ДТП во Львове

Во Львове из-за тумана столкнулись около 27 автомобилей. Масштабная авария произошла сегодня утром на Скниловском мосту на улице Городоцкой. Информация о пострадавших не поступала.

Курс

Доллар подешевел после четырех дней роста и обновления исторических максимумов. Официальный курс на 22 марта установлен на таком уровне: 38,9234 грн. за 1 доллар (-0,2165 грн.).

Погода

Завтра и в выходные в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве регионов страны будет наблюдаться солнечная, однако, ветреная погода местами прогреет до +17.

Мир

США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что к вопросу о выделении помощи Украине перейдут уже в ближайшее время, поскольку работа над бюджетом для правительства США на 2024 год почти завершена.

В то же время, в Демократической партии заявляют о готовности поддержать инициативу Джонсона по выделению помощи Украине в кредит, если это выведет ситуацию из тупика.

Кроме того, по данным Bloomberg, США поддерживают идею о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов.

Саммит ЕС

В Брюсселе началось очередное двухдневное заседание Европейского Совета, где главы государств и правительств сосредоточятся на: войне России против Украины и дальнейшей поддержке Киева со стороны ЕС, ситуации в секторе Газа, европейской безопасности и обороне и беспокойствах аграрного сектора.

Эстония

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 20 млн евро, который включает: артиллерийские снаряды, противотанковые гранатометы, взрывные приборы, снайперское оборудование, противогазы и патроны.

Кроме того, премьер Эстонии Кая Каллас предложила странам ЕС, которые входят в коалицию "Рамштайн", выделять на помощь Украине четверть процента своего ВВП.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал направление прибыли от находящихся в Европе замороженных российских активов для закупки оружия Украине. Он говорит, что с оптимизмом смотрит на шансы лидеров ЕС прийти к согласию по этому вопросу.

Австралия

Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины и будет предоставлять ВСУ беспилотники. Сейчас солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Кроме того, присоединились Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поддержал предложение Европейского союза использовать миллиарды евро доходов от замороженных российских финансовых активов для закупки оружия Украине.

Как известно, российские активы заморожены центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, главным образом бельгийской Euroclear.

Китай

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино спрогнозировал, когда Китай будет готов для вторжения на Тайвань.

Чехия

Министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала о передаче Украине последней партии вертолетов Ми-24 из чешских запасов. Решение о передаче принималось тайно.

Венгрия

Венгерский премьер Виктор Орбан написал комплиментарное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором поздравил его с "победой на выборах".