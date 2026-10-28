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Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії

15:23 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією щодо завершення війни можуть відбутися 10 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив газеті The Sun.

Спочатку переговори були заплановані на кінець наступного місяця, але, за словами глави держави, подія може відбутися вже 10 листопада.

Президент зазначив, що Київ прагне якомога швидшого початку переговорів і запропонував провести зустріч цієї неділі, проте вирішив зачекати, доки в США завершиться голосування.

Очікується, що саміт очолить американська делегація в Абу-Дабі. Це будуть перші очні переговори після того, як президент США Дональд Трамп послабив санкції проти РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 27 жовтня, лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували російському диктатору, щоб закликати його припинити війну в Україні.

Перед цим Стубб і Стьоре провели консультації з Україною, щоб донести її позицію щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що переговори між Україною, США та країною-агресоркою попередньо відбудуться 4 листопада в ОАЕ.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна хотіла б провести зустріч з американською та російською командами в Абу-Дабі до спільних перемовин США, Китаю та Росії.

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