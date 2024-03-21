Нерозірваний снаряд, вибиті вікна та глибока вирва. Наслідки атаки на Київ у фото

Росія вперше з середини лютого завдала масового ракетного удару по Україні, під прицілом опинився Київ . І хоч всі ворожі цілі вдалося збити, від падіння уламків є наслідки у трьох районах міста - Подільському, Святошинському та Шевченківському.

РБК-Україна в матеріалі нижче показує на фото наслідки атаки на столицю.

Шевченківський район

У Шевченківському районі столиці пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна. Крім того, там було зафіксовано загорянням квартири, через що проводили евакуацію мешканців з будинку.

Фото: кадри з Шевченківського району Києва після атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також там ліквідовано загоряння трьох автомобілів.

В цьому районі також зафіксували падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, але без негативних наслідків.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Також сталося загоряння приватного житлового будинку.

Фото: в Шевченківському районі знайшли бойову частину ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)

У районі буквально під під'їздом впала частина ракети, яка не здетонувала. Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій. На відео нижче можна побачити, як у Шевченківському районі вилучають бойову частину російської ракети.

Також в цьому районі утворилася величезна вирва серед дороги, а в будівлі поруч повилітали вікна.

Фото: величезна вирва утворилася в Києві посеред дороги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як уточнили в КМДА, загалом внаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено 6 закладів освіти. Зокрема у Шевченківському районі пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.

Фото: у Шевченківському районі пошкоджені будівлі, горіли автівки та утворилася вирва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Святошинський район

У Святошинському районі столиці зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Сталося падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового будинку, вибуховою хвилею вибиті вікна.

Там також спалахнула автівка, пожежу вже ліквідували.

Фото: у Святошинському районі обгорілий будинок, постраждали припарковані біля будинку автівки (t.me/VA_Kyiv)

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.

Також у Святошинському районі в дитсадку та школі вибиті шибки та двері.

Подільський район

У Подільському районі є падіння уламків ракети на територію кількох підприємств.

У цьому районі також після падіння уламків ракети сталось загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася.

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