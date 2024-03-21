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Долар різко подешевшав: НБУ опустив курс нижче 39 гривень

Україна, Четвер 21 березня 2024 15:44
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Долар різко подешевшав: НБУ опустив курс нижче 39 гривень Фото: курс долара впав на 21 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання та оновлення історичних максимумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9234 грн за 1 долар (-0,2165 грн).

Долар різко подешевшав: НБУ опустив курс нижче 39 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,4693 гривень за 1 євро (+0,0299 грн). Це новий максимум. Попередній був 20 березня - 42,4641 гривень за 1 євро.

Долар різко подешевшав: НБУ опустив курс нижче 39 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 21 копійку до 38,87-38,94 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар різко подешевшав: НБУ опустив курс нижче 39 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 39,20 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.

Допомога Україні

Єврокомісія 20 березня перерахувала Україні перший транш фінансування на 4,5 млрд євро. Також 20 березня Україна отримала 1,5 млрд доларів від Канади.

Крім того, 21 березня Рада директорів має розглянути питання виділення Україні траншу на 880 млн доларів.

Раніше в НБУ зазначали, що частина міжнародної допомоги Україні в березні-квітні на 10 млрд доларів опиниться на ринку і вплине на ситуацію.

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