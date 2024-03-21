Сонячно і до 17 градусів тепла: синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні
Завтра та на вихідних в Україні очікується істотне потепління. На більшості території країни спостерігатиметься сонячна, проте, вітряна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Так, 22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9+14 градусів.
Дощі ймовірні лише місцями в західних областях, на решті території України пануватиме суха та сонячна погода.
На вихідних, 23-24 березня, температура в Україні коливатиметься в межах +10+17 градусів.
У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.
Погода в Києві
У Києві 22 березня опадів не очікується, спостерігатиметься сонячна погода з денною температурою повітря близько +10 градусів.
23-24 березня у столиці потеплішає до +10+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.
"Важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - зауважила синоптик.
Погода в березні 2024 в Україні
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у березні.
Також зазначимо, що Одеську область засипало снігом в ніч на 20 березня.
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