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Сонячно і до 17 градусів тепла: синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні

Україна, Четвер 21 березня 2024 13:59
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Сонячно і до 17 градусів тепла: синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні Фото: погода в Україні 22 березня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра та на вихідних в Україні очікується істотне потепління. На більшості території країни спостерігатиметься сонячна, проте, вітряна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Так, 22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9+14 градусів.

Дощі ймовірні лише місцями в західних областях, на решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

На вихідних, 23-24 березня, температура в Україні коливатиметься в межах +10+17 градусів.

У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.

Погода в Києві

У Києві 22 березня опадів не очікується, спостерігатиметься сонячна погода з денною температурою повітря близько +10 градусів.

23-24 березня у столиці потеплішає до +10+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.

"Важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - зауважила синоптик.

Погода в березні 2024 в Україні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у березні.

Також зазначимо, що Одеську область засипало снігом в ніч на 20 березня.

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