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Орбан написав листа Путіну, в якому сказав, на чиєму боці Угорщина

Четвер 21 березня 2024 18:20
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Орбан написав листа Путіну, в якому сказав, на чиєму боці Угорщина Архівне фото: Віктор Орбан і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав вітального листа диктатору Володимиру Путіну на честь його "переобрання" на пост президента РФ.

Про це заявив прессекретар прем'єра Берталан Хавасі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.hu.

Зазначають, що після оголошення офіційних "результатів виборів" у РФ Орбан вирішив надіслати лист, у якому привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Російської Федерації.

У листі він висловив радість, що співпраця Угорщини та Росії ґрунтується на взаємній повазі, що "дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації".

"Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", - йдеться в листі Орбана.

Хавасі додав, що Орбан висловив Путіну бажання нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.

Псевдовибори в Росії

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Проте у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть з результатом у 90%.

Крім того, незаконне "голосування" проводили на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякування змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що майже опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

Російські ЗМІ писали, що так звані "вибори" російського диктатора Володимира Путіна були найбільш нечесними виборами в історії РФ.

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Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
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