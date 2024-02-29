Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Збиття трьох Су-34

Українські війська вранці збили російський Су-34 на східному напрямку. Пізніше воїни повідомили про знищення ще двох таких винищувачів на Авдіївському та Маріупольському напрямах. Таким чином, лише за сьогодні ЗСУ "приземлили" три Су-34 росіян.

Сирський про фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після поїздки на Донбас заявив про прорахунки командирів, які вплинули на оборону. Щоб виправити ситуацію виділили резерви. Також, за словами головкома, окупанти прорвалися на околиці Орлівки, але були вибиті.

Наразі Сирський називає такі головні задачі: утримати позиції й відновити втрачене положення.

"Майдан-3"

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія скуповує Telegram-канали та сторінки в інших соцмережах для спецоперації "Майдан-3" щодо розхитування ситуації в Україні. Також ворог виходить на лідерів суспільних думок.

За словами Юсова, Україна має списки людей, яких Москва може залучити до цієї операції.

Удар по окупантах в Оленівці

ЗСУ завдали ракетного удару з РСЗВ по скупченню окупантів в Оленівці Донецької області. Ворог втратив 19 військових, зокрема заступника командира військового підрозділу. Також ще 12 загарбників поранено, зокрема командир цього підрозділу.

Сценарій війни від Bloomberg

Bloomberg описало ймовірний сценарій дій України на фронті у найближчі пів року. Як пише видання, Україна, ймовірно, спробує утримати лінію фронту якнайдовше до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних боєприпасів має збільшитися.

Кібератака на Mail.ru

Українська IT-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mail.ru. За інформацією Мінцифри, всі користувачі, які перебувають поза Росією та частина внутрішніх користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.

В Азовському морі горів катер РФ

ГУР перехопило радіопереговори окупантів про пожежу на російському катері в Азовському морі. За попередніми даними, в окупантів є втрати серед екіпажу катера.

Ситуація під Авдіївкою

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заперечив інформацію про окупацію села Бердичі під Авдіївкою.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з ініціативи України держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували "Московський механізм" щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія.

"Московський механізм" - це формальна процедура, встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.

Кордон

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. На всіх напрямках вранці в чергах нарахували приблизно 2200 вантажівок.

Підвищення пенсій

У березні відбудеться одразу два етапи підвищення пенсій в Україні. Виплати перерахують на підставі індексації та зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія відтепер становитиме 2 725 грн, а середній розмір індексації - 322 грн. Докладно про підвищення пенсій з березня - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

ДТП із нардепом Ніколаєнком

ДБР завершило розслідування у справі народного депутата Андрія Ніколаєнка, якого звинувачують у смертельній ДТП на Житомирщині.

За даними правоохоронців, нардеп рухався зі столиці до Львова з перевищенням швидкості. Коли 18-річна дівчина перебігала дорогу, водій не вжив дій, які могли б завадити трагедії. Крім того, Ніколаєнко систематично перевищував швидкість та притягувався до відповідальності. Лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль. Офіційний курс на 1 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,0492 грн за 1 долар (-0,1585 грн).

Погода

Завтра, в перший день весни в Україні буде сонячна та суха погода. У деяких регіонах стовпчики термометра сягатимуть +19 градусів.

Світ

Ціна Bitcoin

Bitcoin вперше з листопада 2021 року перетнув позначку у 60 тисяч доларів. Але експерти попереджають, що вартість може також швидко й знизитись.

Росія

Російський президент Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Він говорив про війну проти України, пригрозив НАТО "ядеркою" у разі відправки Заходом військ на українську територію, а також сказав про падіння народжуваності та бідність.

РБК-Україна в матеріалі навело головні заяви кремлівського диктатора.

ЄС

Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку України до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Євродепутати закликають передати Україні зброю для перемоги та конфіскувати активи РФ.

Китай

У МЗС Китаю пояснили чому відправляють свого спецпредставника Лі Хуея до України, країн ЄС та Росії. Ціль Пекіну буцімто підготовка до мирних переговорів.

Конфіскація активів РФ

Bloomberg дізналося про побоювання Франції, Німеччини та Європейського центробанку стосовно конфіскації заморожених активів РФ. Вони побоюються російських заходів у відповідь.

Макрон зробив нову заяву про відправку військ в Україну

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що "кожне слово", яке він говорить про війну в Україні, є "зваженим".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.