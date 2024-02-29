ГУР отримало списки людей, яких Росія хоче залучити до спецоперації "Майдан-3", - Юсов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі " Радіо Свобода ".

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії", - сказав він.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, каже представник ГУР, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів - починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень - відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", – сказав Юсов.

Назва спецоперації

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3". За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії і бере початок із радянських спецслужб.

"Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "майдан" - це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми згадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами", - сказав Юсов.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".