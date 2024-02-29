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Штурми відбиваються. У ЗСУ спростували фейки про окупацію Бердичів під Авдіївкою

Четвер 29 лютого 2024 18:39
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Штурми відбиваються. У ЗСУ спростували фейки про окупацію Бердичів під Авдіївкою Ілюстративне фото: у ЗСУ спростували фейки про окупацію Бердичів під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не окупували село Бердичі Донецької області, яке знаходиться під Авдіївкою. Подібні чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог змінив тактику під Авдіївкою. Зараз там перебувають одразу п'ять мотострілецьких бригад і росіяни діють більш чисельним складом, ніж раніше.

Штурми відбиваються. У ЗСУ спростували фейки про окупацію Бердичів під Авдіївкою Фото: Бердичі на карті (скріншот)

За словами Лиховія, Бердичі ворог сьогодні, 29 лютого, атакував двома танками, трьома БМП, у яких сиділи екіпажі. Також наступало до сотні піхоти.

"Штурми відбиваються, але, як каже Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.), оскільки ворог вперто продовжує атакувати наші позиції, то має успіхи на певних ділянках. Але що стосується села Бердичі, то інформація про його окупацію не відповідає дійсності", - наголосив Лиховій.

Окупація Авдіївки

Нагадаємо, нещодавно українським військовим довелося відступити з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення росіян. Причиною цього, зокрема, став брак боєприпасів через те, що країни Заходу не змогли їх надати вчасно.

Після окупації Авдіївки росіяни почали наступати далі на захід. Їм вдалося взяти під контроль ще кілька населених пунктів.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки - у матеріалі РБК-Україна.

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