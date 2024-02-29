ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби

Українські військові 29 лютого збили ще два літаки Су-34 окупантів. Загалом росіяни втратили вже три літаки з початку цієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" - розповів він.

Сирський подякував військовим за бойову роботу.

ЗСУ збили ще два Су-34 29 лютого (facebook.com/CinCAFofUkraine)

ЗСУ знищили вже 13 російських літаків у лютому 2024 року

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Зокрема, зранку 29 лютого ЗСУ вже "приземлили" один Су-34 ворога. Серед знищених російських бортів - десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.