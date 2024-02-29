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Долар продовжив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 1 березня

Україна, Четвер 29 лютого 2024 15:44
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Долар продовжив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 1 березня Фото: курс долара впав на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0492 грн за 1 долар (-0,1585 грн).

Долар продовжив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 1 березня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,2035 гривень за 1 євро (-0,0933 грн).

Долар продовжив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 1 березня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 15 копійок до 38,01-38,03 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар продовжив падіння: НБУ встановив офіційний курс на 1 березня

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,65 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у березні ситуація на валютному ринку України у базових речах залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

За його словами, йдеться про дотримання режиму "керованої гнучкості" на міжбанку з вільним курсоутворенням, але з періодичним втручанням регулятора для досягнення балансу між попитом та пропозицією.

Курсові зміни відбуватимуться щодня, курси можуть зростати, так і знижуватися. Очікуваний крок зміни на міжбанку залишиться в межах 0,2 гривні, до 0,5 гривні в комерційних банках, до 0,7 гривні в обмінних пунктах.

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