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Всі слова "зважені та виважені". Макрон пояснив заяву по відправку військових до України

Франція, Четвер 29 лютого 2024 18:14
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Всі слова "зважені та виважені". Макрон пояснив заяву по відправку військових до України Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що "кожне слово", яке він говорить про війну в Україні, є "зваженим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Днями французький президент заявив, що відправка західних військ в Україну "не виключена", підкресливши при цьому, що консенсусу з цього питання немає.

"Це досить серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим", - заявив Макрон сьогодні.

Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.

Нагадаємо, ми писали, що прем'єр Франції Габріель Атталь розповів для чого потрібні іноземні військові в Україні.

Передісторія

Нагадаємо, 26 лютого у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає.

Детальніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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