ОБСЄ активувала "Московський механізм" для розслідування щодо цивільних заручників у РФ

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "Московського механізму" для розслідування затримання Росією українських цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Я вітаю залучення Московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для вирішення проблеми свавільного затримання Росією українських цивільних осіб", - написав він.

За словами міністра, у ході цієї війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні".

"Я очікую, що залучення Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший існуючий міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для вирішення проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.

"Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за потужну підтримку в цьому питанні. Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", - підсумував Кулеба.

"Московський механізм" і його роль у війні РФ проти України

Нагадаємо, що "Московський механізм" ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у розв'язанні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Щодо Росії Московський механізм зокрема був задіяний ОБСЄ 30 березня 2023 року. Тоді сорок п’ять держав-членів Організації ініціювали використання механізму для розслідування депортації дітей з окупованих РФ територій України.

Тисячі цивільних українців у полоні РФ

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрію Юсов розповів, що Росія утримує тисячі цивільних українців у неволі як на своїй території так, і на тимчасово захопленій.

При цьому раніше ЗМІ склали список виправних колоній, у яких утримуються українські громадяни у РФ і на окупованих територіях. В якому 34 заклади на території 17 регіонів Росії та два СІЗО в окупованому Сімферополі.

До слова, минулого року омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, що в рамках усіх обмінів полоненими, додому повернулися понад 140 цивільних українців.

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