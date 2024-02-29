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В Азовському морі горів російський катер, у ворога є втрати, - ГУР

Четвер 29 лютого 2024 17:12
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В Азовському морі горів російський катер, у ворога є втрати, - ГУР Ілюстративне фото: в Азовському морі горів російський катер (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

В акваторії Азовського моря сьогодні, 29 лютого, була пожежа на одному з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Відомо про втрати у лавах окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

"Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів", - наголосили в ГУР.

Там додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

Пожежа на криголамі

Варто зауважити, що це не перша пожежа на російському судні за сьогодні. Нещодавно стало відомо, що в порту Санкт-Петербурга горів криголам "Єрмак".

Російське МНС оприлюднило відео, як на місці інциденту пожежники намагалися ліквідувати загоряння.

Інформації про постраждалих внаслідок інциденту не було.

До речі, українські військові вже не раз знищували російські кораблі в Чорному морі. Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

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