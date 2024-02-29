Біткойн підскочив до рівнів 2021 року: чим викликане зростання криптовалюти

Різке зростання біткойна до рівнів 2021 року було викликано кількома факторами. Експерти попереджають, що вартість може також швидко знизитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бурхливі 24 години для ринку криптовалют призвели до того, що біткойн 28 лютого підскочив на 13% до 63 968 доларів, вперше з листопада 2021 перевищивши рівень 60 тисяч доларів. Станом на ранок 29 лютого біткойн коштував 62 535 доларів.

На поточних рівнях биткою близький до свого рекорду епохи пандемії в 68 991,85 доларів, що є форпостом на тлі обережності на світових ринках через зниження очікувань щодо м'якшої грошово-кредитної політики.

Причини зростання біткойна

Біткойн цього року виріс більш ніж на 40% завдяки успішному дебюту американських ETF, які володіють безпосередньо токеном. Пакет фондів від таких компаній, як BlackRock та Fidelity Investments, був запущений 11 січня, що на сьогоднішній день забезпечило чистий приплив коштів у розмірі близько 7 млрд доларів.

Майбутнє скорочення зростання пропозиції біткойнів - так зване скорочення вдвічі - посилює оптимістичні настрої, навіть незважаючи на те, що точаться суперечки про те, який вплив ця подія справді робить на прогноз цін.

"Оптимізм щодо біткойна обумовлений кількома факторами, що працюють разом: спотовим припливом BTC ETF в США, майбутнім скороченням випуску нових біткойнів, відомим як скорочення вдвічі, і загальним відновленням оптимізму щодо класу криптоактивів в цілому", - сказав Джонатон Міллер, керуючий директор біржі цифрових активів Кракена.

Вартість біткойну зросла більш ніж утричі з початку минулого року, відновившись після падіння на 64% у 2022 році. Це сталося після серії скандалів та банкрутств, які порушили питання про життєздатність криптовалюти. У 2024 році біткойн перевершив традиційні активи, такі як акції та золото.

Після скорочення вдвічі, яке очікується наприкінці квітня, кількість нових монет, що видобуваються щодня, знизиться до 450 з 900 на сьогодні. Якщо попит залишиться постійним, прихильники прогнозують, що ціна зможе зрости.

Можливе різке падіння

Деякі спостерігачі попереджатимуть про цикли буму та спаду, які стали символом криптовалюти. Наприклад, біткойн впав нижче 15,5 тисячі доларів приблизно через рік після досягнення рекордного максимуму в листопаді 2021 року.

"Цей крок був дуже різким, кредитне плече на даний момент дуже велике, що випливає з бази деривативів та ставок фінансування, тому я не здивуюсь різкої корекції на 20% і більше, - сказав Хайме Баєза, засновник крипто-хеджування. Фонд AnB Investments. - Я не став би брати участь у цьому ралі, поки воно продовжує рухатися такими темпами".

Ризикований актив

Зазначимо, біткойн - вкрай нестабільний та ризикований актив. Протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".