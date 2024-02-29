Ситуація на кордоні з Польщею: фермери майже не випускають вантажівки з України

Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Вони майже не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", - зазначив він.

Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

"І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", - додав речник.

За словами Демченка, також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин". За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Але польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. Як розповів речник ДПСУ, за останні дні показники перетину кордону там нульові.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Раніше уряд Польщі вирішив внести прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це, як зазначалося, дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.