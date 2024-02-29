Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства цифрової трансформації України.

Як пише Мінцифри, завдяки кібервійськам російський сервіс електронної пошти зупинився.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - пише пресслужба.

Фото: ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал у Росії (freepik.com)

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Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: