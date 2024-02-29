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ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню окупантів в Оленівці

Оленівка, Четвер 29 лютого 2024 08:23
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ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню окупантів в Оленівці Фото: ЗСУ вдарили по окупантах в Оленівці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області. ЗСУ використали реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, удар завдали за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередніми даними, 19 окупантів загинули, зокрема заступник командира підрозділу. Також Генштаб повідомляє про 12 поранених загарбників, у тому числі командир цього підрозділу.

Втрати Росії у війні проти України

Росія приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 413 тисяч окупантів.

Британська розвідка вважає, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійну армію.

За даними ГУР, Росія вербує на війну проти України сирійців, їм видають паспорти за прискореною процедурою. До схеми рекрутингу причетні турфірми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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