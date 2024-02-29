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Франція та Німеччина побоюються конфіскації активів Росії: Bloomberg дізналася причину

Четвер 29 лютого 2024 17:53
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Франція та Німеччина побоюються конфіскації активів Росії: Bloomberg дізналася причину Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція, Німеччина та Європейський центробанк висловлюють обережність через можливість конфіскації заморожених у країнах Заходу російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназвані джерела розповіли виданню, що Франція, Німеччина та ЄЦБ побоюються дій Росії у відповідь щодо європейських активів, а також впливу на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

Також, як додає Bloomberg, однією з причин подібної позиції щодо конфіскації активів є те, що такий радикальний крок створить прецедент і підштовхне інші країни до того, щоб не тримати свої резерви в західних валютах на випадок, якщо одного разу вони зазнають аналогічних санкцій.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер після зустрічі з колегами з країн G7 розповів, що правової основи для конфіскації російських активів немає.

"Нам потрібно більше працювати", - наголошував чиновник.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, наприкінці минулого року видання Financial Times писало про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів російських активів. План хотіли погодити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вийшло.

Останнім часом тема конфіскації активів РФ стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

При цьому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала вчора, 28 лютого, конфіскувати активи Росії для того, щоб фінансувати військову допомогу Україні.

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