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Сирський на Донбасі заявив про прорахунки командирів в обороні. Ситуацію виправлено, буде резерв

Четвер 29 лютого 2024 08:57
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Сирський на Донбасі заявив про прорахунки командирів в обороні. Ситуацію виправлено, буде резерв Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донбасі (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донбасі розповів про прорахунки командирів на місцях, що певним чином вплинули на оборону. Водночас, щоб виправити ситуацію, вже виділені резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сирського.

Він розповів, що під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що "безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках".

"Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів", - констатував Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донбасі (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Ситуація на фронті

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту, зокрема, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

"Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль. Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ "Донецьк", в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку", - додав генерал.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки.

Зараз, за словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, основний напрямок, де росіяни тиснуть - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка". Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

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Авдіївка Донецька область Війна в Україні Олександр Сирський
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