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У Китаї пояснили, навіщо відправляють посланця до України, ЄС та Росії

Пекін, Четвер 29 лютого 2024 13:51
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У Китаї пояснили, навіщо відправляють посланця до України, ЄС та Росії Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай відправляє спецпредставника Лі Хуея до України, країн ЄС та Росії для нібито підготовки до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times.

Вона заявила, що довга війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

Речниця МЗС додала, що Китай готовий співпрацювати для припинення "конфлікту" та його політичного врегулювання. При цьому Мао Нін назвала війну "українською кризою".

"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", - сказала речниця МЗС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почнеться 2 березня.

Раніше посланець Китаю вже відвідував Україну та Росію.

Додамо, що Китай намагається триматися нібито нейтралітету у війні Росії проти України. Проте Пекін не засудив Москву, продовжує економічну співпрацю з нею. Китай оприлюднив свій "мирний план" для України, але його розкритикували.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту миру.

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