Пенсії в Україні підвищують. Скільки платитимуть після індексації з 1 березня

У березні відбудеться одразу два етапи підвищення пенсій в Україні. Виплати перерахують на підставі індексації та зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія відтепер становитиме 2 725 грн, а середній розмір індексації – 322 грн.

При підготовці використовувалися: публікації порталу Пенсійного фонду, закон про Держбюджет на 2024 рік, постанова Кабміну №185, заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Докладніше про підвищення пенсій з березня – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Що таке індексація пенсій

Щорічно навесні в Україні проходить індексація пенсій. Це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Під час перерахунку пенсій використовується коефіцієнт індексації, яких враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.

у 2024 році коефіцієнт інфляції становить – 1,0796

початок проведення індексації – з 1 березня 2024

буде проіндексовано всі пенсії, призначені до 31 грудня 2023 включно

індексацію проводять органи Пенсійного фонду автоматично без звернення одержувача виплат

Фото: звертатися до ПФУ для індексації пенсії непотрібно (decentralization.gov.ua)

Кому та на скільки проіндексують виплати

Близько 10 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії після індексації в березні 2024. У Мінсоцполітики назвали категорії осіб, яким зроблять перерахунок наступного місяця:

9,5 млн пенсіонерів, які не працюють і яким пенсію призначено на загальних підставах ;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, або внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також у березні проіндексують пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті.

Крім того, Кабінет міністрів переніс індексацію пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування із запланованої дати 1 липня на 1 березня 2024. Це ще 20,8 тис. осіб.

Після індексації пенсії зростуть на 7,9%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн.

Мінімальна сума підвищення – 100 грн, але пенсія не може зрости більш ніж на 1 500 грн.

Варто зазначити, що індексацію проведуть також і пенсіонерам, які продовжують працювати. Запланована дата – з 1 квітня 2024.

Фото: після індексації пенсія в середньому зросте на 322 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінімальні пенсії підвищують

Другий етап перерахунку пенсій у березні пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму, зокрема для непрацездатних осіб (пенсіонери та особи з інвалідністю).

Хоча показники прожиткового мінімуму змінилися з 1 січня, згідно з законом про Держбюджет 2024, перерахунок на цій підставі має проводитись одночасно з індексацією.

Разом зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 093 грн до 2 361 грн, від 1 березня встановлюються такі суми виплат:

мінімальні пенсійні виплати для осіб з невеликим стажем – 2 725 грн (раніше 2 520 грн),

максимальна пенсія – 23 610 грн (раніше 20 930 грн).

доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів – 23,6 грн за кожен додатковий рік роботи на пенсії (раніше 20,9 грн).

надбавки до пенсії за особливі заслуги – в індивідуальному порядку

мінімальні пенсії при досягненні певного віку та наявності страхового стажу – встановлюються доплати (докладніше – далі за текстом).

Доплати до пенсії залежно від страхового стажу та віку

Страховий стаж – період, протягом якого людина працювала, при цьому роботодавець сплачував страхові внески за неї. Саме цей показник є визначним для призначення пенсії за віком.

Для нарахування пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески. В окремих випадках обчислена сума може бути меншою за встановлену державою мінімальну пенсію для певного віку та набутого стажу. В такому разі встановлюються щомісячні доплати, вони з березня 2024 також зростуть.

Мінімальні пенсії за наявності 30/35 років страхового стажу у жінок та чоловіків відповідно:

особи від 65 років – пенсія не може бути нижчою за 3 370 грн (раніше 3 120 грн).

особи віком до 70 років – 2 980 грн (раніше 2 760 грн).

особи віком 70-80 років – 3 240 грн (раніше 3 000 грн).

Фото: держава гарантує доплати до "мінімалки" за стажем та віком (Getty Images)

Якщо після досягнення особою 70 років набутого стажу менш як 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, держава гарантує такі мінімальні пенсії:

пенсіонери від 70 років, стажу менш як 30/35 років – мінімальна пенсія обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 240 грн .

пенсіонери від 75 до 80 років з набутим стажем 20 років для жінок та 25 років у чоловіків – пенсія не може бути нижчою за 3 240 грн.

пенсіонери від 80 років зі стажем 20/25 років залежно від статі – пенсія не може бути нижчою за 3 370 грн.

Отримувачам пенсій, які продовжують працювати, щомісячна доплата до пенсії (якщо є підстава для цього) буде встановлена з дня, наступного після дати звільнення з роботи.

Варто також зазначити, що пенсіонери в Україні продовжать отримувати щомісячні надбавки до основної суми пенсії при досягненні віку 70 років (300 грн), 75 років (456 грн) та 80 років (576 грн).