ua ru
Нд, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков пояснив зволікання партнерів з рішенням про літаки

Новость на русском →
Україна, Неділя 30 квітня 2023 21:09
Резніков пояснив зволікання партнерів з рішенням про літаки Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен буде час на їх підготовку та навчання пілотів, але крім цього, потрібно буде й надалі підтримувати їх в належному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку під час телемарафону.

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно", - заявив міністр.

У відповідь на запитання, чому ж таки партнери зволікають з постачанням літаків в Україну, Резніков відповів, що прийнявши рішення дати літаки бойові, потрібно буде дати час на їх підготовку, перевірку технічного стану та навчання українських пілотів.

Однак, за словами міністра, на цьому все не закінчиться, партнерам й надалі треба буде підтримувати літаки у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами.

"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України", - сказав він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почне контрнаступ, не чекаючи F-16 від союзників.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 триває.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, наша країна хоче отримати F-16 через їх багатофункціональність. Оскільки пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков
NEWS
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою