ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну вирушила група з Нідерландів із розслідування військових злочинів

Новость на русском →
Субота 29 квітня 2023 19:30
В Україну вирушила група з Нідерландів із розслідування військових злочинів Фото: В Україну вирушив гурт з Нідерландів з розслідування військових злочинів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На початку тижня в Україну вирушила група судово-медичної експертизи та розслідування з Нідерландів для розслідування воєнних злочинів. До складу групи входять 60 людей, серед яких дев'ять чеських експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.

До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. До завдань команди входить розслідування і збір доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду (МКС).

Це вже втретє, коли група фахівців вирушає в Україну. Уперше це сталося в травні минулого року. Вона повернулася після кількох тижнів розслідувань.

Вдруге це сталося наприкінці минулого року. У ці періоди було отримано докази. Вони були передані в МКС. Там буде вирішено, чи буде проводитися судове переслідування.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львова-Бєлова.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою