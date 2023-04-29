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Нагадують символи окупантів. В Україні обмежили використання Z і V в автономерах

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Україна, Субота 29 квітня 2023 16:10
Нагадують символи окупантів. В Україні обмежили використання Z і V в автономерах Фото: в Україні обмежили використання Z і V в автономерах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, під заборону потрапляють літери "Z" та "V". Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф".

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Також на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Нагадують символи окупантів. В Україні обмежили використання Z і V в автономерахФото: приклади вживання літер на індивідуальних номерних знаках (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні з автомобільних номерів зникнуть символи "V" і "Z". Номери із забороненими літерами латиниці можна буде обміняти.

Також раніше ми писали, що в Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

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