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З Кізомиса Херсонської області евакуювали всіх дітей, - глава ОВА

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Херсонська область, Неділя 30 квітня 2023 21:34
З Кізомиса Херсонської області евакуювали всіх дітей, - глава ОВА Фото: з Кізомиса евакуювали всіх дітей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, з села Кізомис, що в Херсонській області, евакуювали всіх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню", - повідомив глава ОВА.

За його словами, родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування, а головне нині знаходяться в безпеці.

Він також повідомив, що росіяни щоденно накривають Кізомис вогнем. Сьогодні знову постраждали житлові будинки.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте у населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, - зробіть вибір на користь безпеки та евакуації!", - наголосив Прокудін.

Нагадаємо, раніше ми показували, як поліція евакуювала семеро дітей з лінії фронту поблизу Куп'янська.

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