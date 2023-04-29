ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіян допустили до ЧС з дзюдо. У складі "нейтральної команди" військові РФ

Новость на русском →
Росія, Субота 29 квітня 2023 20:06
Росіян допустили до ЧС з дзюдо. У складі "нейтральної команди" військові РФ Фото: у складі "нейтральної команди" від Росії зареєстровано військових (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія додала військових до складу "нейтральної команди" для участі у ЧС-2023 з дзюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та на сайт російського ЦСКА.

Заявка російської команди, яка називається як команда "Індивідуальних нейтральних атлетів" з'явилася на сайті IJF майже одразу після публікації рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск до міжнародних змагань атлетів з Росії та Білорусі.

У заяві IJF про повернення до змагань росіян та білорусів вказано, що їх допустять лише після перевірки.

Загалом у заявці цієї "команди" зареєстровано - 17 атлетів, з них 8 чоловіків та 9 жінок.

Чоловіки:

  • Ніяз Ільясов - старший лейтенант ЗС РФ (ЦСКА);
  • Тамерлан Башаєв - старший сержант ЗС РФ (ЦСКА);
  • Міхаїл Ігольніков - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА);
  • Інал Тасоєв - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА).

Жінки:

  • Алекксандра Бабінцева - лейтенант ЗС РФ (ЦСКА);
  • Мадіна Таймазова - прапорщик ЗС РФ (ЦСКА);

У рекомендації МОК, що була ухвалена у березні 2023 року, було вказано, що спортсменів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 29 квітня, Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація спортсмени Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою