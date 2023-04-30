Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.

Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.

Фото: хорватська РСЗВ RAK-12 (president.gov.ua)

Що відомо про Хорватську РСЗВ RAK-12

Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.

РСЗВ стоїть на озброєнні армій Хорватії, Азербайджану та була помічена у Сирії.

Оновлена реактивна система RAK-SA-12 компанії Madlerd призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів.

Застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях.

Завдяки невеликій вазі, відносно великій дальності та уражаючій здатності RAK-SA-12 підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах.

Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М91, М91А1 та М91А2, оснащені підривниками РУК М92 та РУТІ М94.

Ракету можна використовувати в діапазоні температур від -30 до +50°C.

Розрахунок пускової установки складається із п’яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.

Фото: хорватська РСЗВ RAK-12 (aalan.hr)

РСЗВ можна перевозити автомобільним, залізничним, морським чи повітряним транспортом.

Порожня пускова установка може буксируватися зі швидкістю:

до 80 км/год асфальтовими дорогами;

до 50 км/год щебенем;

до 25 км/год бездоріжжям.

Тим часом як звантажену пускову установку можна буксирувати зі швидкістю:

до 60 км/год асфальтовими дорогами;

до 40 км/год щебенем;

до 15 км/год бездоріжжям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд у Хорватії відмовив п'ятьом уродженцям Чечні в статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту. Вони втекли з РФ оскільки не хотіли брати участь у війні в Україні.

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